"قال لي خلاص بقى".. محمود سعد يكشف حقيقة خلافه مع وحيد حامد

كتب- أحمد الجندي:

كشف الإعلامي محمود سعد، حقيقة ما تردد حول الخلاف بينه وبين الكاتب الراحل وحيد حامد، مؤكدًا أن العلاقة بينهما طيبة وأنه كان يعتبره من أعز أصدقائه.

وأوضح "سعد"، خلال حواره مع قناة "المشهد"، أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم لم يرغب في التطرق إلى تفاصيله، قائلاً: وحيد طلع مرة على التلفزيون وشافني متهور من اللي كانوا مع الثورة لكن هو يعتبر من أعز أصدقائي.

وأشار "سعد"، إلى أنهما تصالحا سريعًا خلال جنازة الفنان نور الشريف، موضحًا: كنت واقف في الجنازة، لقيته حط إيده على كتفي وقال لي خلاص بقى وأنا مبحبش أخسر صاحب، ممكن نختلف لكن الصداقة أهم.

وأكد محمود سعد، أن الاختلاف لا يفسد الود بين الأصدقاء، مشيرًا إلى أن العلاقات الإنسانية تبقى فوق أي خلافات.

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