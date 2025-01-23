بالرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج 2025 بالأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة قرعة الحج لجميع العاملين بالمؤسسات للعام الجاري 2025، عبر البوابة الإلكترونية.

وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج من خلال الرقم القومي عبر الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

كان الأزهر الشريف، أعلن في منتصف نوفمبر الماضي، فتح باب التقدم لبعثة الحج 2025، على أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن ٥٩ عامًا في ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٥ م.

- ألا يكون قد سبق له الحج.

- أن يكون جواز سفره ساريًّا لمدة سنة على الأقل (ابتداء من 19/2/2025م).

- أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر (ابتداء من 19/2/2025م).

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