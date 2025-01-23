نائب بـ "الشيوخ": لقاء السيسي مع سكرتير المنظمة البحرية الدولية يعكس بداية استقرار قناة السويس

كتب- نشأت علي:

صرّح النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بأن عودة قناة السويس إلى العمل بكامل طاقتها لاستقبال الخطوط الملاحية الكبرى، بالتزامن مع استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، مهّدت الطريق للقاء المثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأرسينيو دومينجيز، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية.

وقال إن هذا اللقاء يؤكد استمرار التعاون بين مصر والمنظمة في مجالات النقل والشحن البحري، خاصةً مع الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.

وأضاف "اللمعي" أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في تحسين كفاءة الموانئ البحرية، مما ساهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وحركة الملاحة الدولية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد من المشروعات الاستراتيجية الرئيسية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما لفت النائب إلى أن جهود مصر في التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر تُعزز رؤية المنظمة البحرية الدولية لاستخدام الوقود البديل، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع وتطوير البنية التحتية اللازمة في الموانئ والممرات البحرية بالدول النامية.

وأكد "اللمعي"، أهمية استقرار الأوضاع في مضيق باب المندب لاستعادة الأمن في المنطقة، لما لذلك من تأثير مباشر على التجارة البحرية الدولية.

كما أثنى على دور المنظمة البحرية الدولية في جمع الأطراف الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون في مجال الشحن البحري.

في سياق متصل، أشار إلى أن قرار وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة، حيث شهدت قناة السويس تراجعًا في الإيرادات خلال العام المالي 2023-2024 إلى 7.2 مليار دولار، مقارنةً بـ9.4 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 23.4%.

كما انخفض عدد السفن المارة عبر القناة إلى 20,148 سفينة مقابل 25,911 سفينة في العام المالي السابق، مما يبرز التأثير السلبي للصراعات الجيوسياسية على حركة المرور البحرية وعائدات القناة.

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