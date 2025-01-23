"القومية للأنفاق": أسعار تذاكر القطار الكهربائي تصل لـ20 جنيهًا.. ونستهدف 500 ألف راكب يوميًا

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل أسعار القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وقال "جويلي"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف تتراوح بين 10 إلى 20 جنيها، ونستهدف 500 ألف راكب يوميًا.

وأضاف: "الأسعار التي سيتم تحديدها لا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة، ولا نستهدف أن نكسب من سعر التذكرة حاليا والتكلفة أعلى بكثير".

وتابع: سبب عدم تعادل الإيرادات والمصروفات، لأن المراحل لم تكتمل، ولم نصل حتى الآن إلى العاشر من رمضان، والمدينة الرياضية، ومحطة العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك المراحل سيتم تعديل سعر الإيرادات لكي يساوي المصروفات ولكن في نهاية استكمال الشبكة بالكامل.

وواصل: "عدد ركاب المترو وصل إلى 12 مليون مواطن بعد افتتاح المرحلة الثالثة، لكن لا بد أن نتحلى بالصبر في التعامل مع القطار الكهربائي الخفيف LRT".

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