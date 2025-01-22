الصحة تبدأ المرحلة الرابعة من المرور الميداني على المنشآت الطبية.. تحقيق وتوفير نواقص الأدوية

كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة كفر الشيخ، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى سيدي سالم المركزي، مركز دمرو الحدادي، والمركز الطبي العام بسيدي سالم، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى سيدي سالم المركزي، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور على وحدة الغسيل الكلوي وجود بعض الأدوية والمستلزمات غير مخزنة بطريقة سليمة داخل مكتب إشراف التمريض، وعلى الفور تم التواصل مع المديرية للتحقيق مع المتسببين في هذه الواقعة، كما تبين وجود أجهزة طبية وبعض المستلزمات والأدوية عن طريق التبرع ولم يتم إضافتها بالعهدة، وتم التوجيه بعمل لجنة حصر وإضافتها للعهدة وتوزيعها لاستغلالها بالأقسام المختلفة.

وأضاف في بيان، أنه خلال المرور على قسم العناية المركزة تلاحظ عدم تطبيق بعض معايير مكافحة العدوى، وتم أثناء المرور تدريب وتوجيه الفريق الطبي على تطبيق سياسات ومعايير مكافحة العدوى، كما تبين وجود عجز في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لتوفيرها من المديرية.

عجز في عهدة الأدوية المخدرة

وتابع «عبدالغفار» أنه بالمرور على الصيدلية لاحظ الفريق وجود عجز في عهدة الأدوية المخدرة، وتم التواصل مع المديرية لتحويل فريق الصيدلية للتحقيق في هذه الواقعة، كما تلاحظ وجود أعطال في أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة والحضانات، وتم التوجيه بضرورة عمل الصيانة لسرعة استغلالها، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.

واستطرد «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته في كفر الشيخ بالمرور على «مركز دمرو الحدادي»، حيث تفقد جميع الأقسام، وأشاد الفريق بانضباط الفريق الإداري والتزامهم بجميع السياسات، كما أشاد الفريق بالتزام الفريق الطبي بمعايير مكافحة العدوى، مضيفًا أنه بالمرور على عيادة تنظيم الأسرة أشاد الفريق بتميز العمل وأداء الفريق الطبي والتزامهم بمتابعة الحالات من حيث أول زيارة والمتابعة الدورية للحالات.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تبين وجود عجز بأعداد القوى البشرية في بعض التخصصات "الصيادلة والأسنان"، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير التخصصات وسد العجز، كما تبين وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات، ومستلزمات مكافحة العدوى، وتم التواصل مع المديرية لضرورة سرعة توفيرها.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق اختتم جولته الميدانية بالمرور على «المركز الطبي بسيدي سالم»، وأشاد الفريق خلال مروره على عيادة المبادرات الرئاسية بأداء الفريق الطبي بالمبادرات، خاصة فريق مبادرة فحص المقبلين على الزواج، كما تلاحظ وجود عجز في بعض أصناف الأدوية والمستلزمات وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير النواقص، وتلافي السلبيات.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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