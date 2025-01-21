سمير فرج يكشف أسباب محاولة ترامب ضم أكبر جزيرة بالعالم

كتبت - داليا الظنيني:

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أسباب محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم جزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة بالعالم، التي رفضت الدنمارك التخلي عنها لصالح الولايات المتحدة.

وأوضح فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رفض الدنمارك لهذه المحاولة قد يعرضها لفرض عقوبات أمريكية، مشيرًا إلى أن الدنمارك كدولة صغيرة قد لا تكون قادرة على تحمل مثل هذه العقوبات.

وأشار المفكر الإستراتيجي إلى الأهمية الإستراتيجية لجرينلاند، حيث تحتوي على منظومة رادارات متقدمة تمنع وصول الصواريخ الباليستية الروسية، إضافة إلى ثرواتها الطبيعية الهائلة التي تشمل الغاز، النفط، والمعادن، والتي لا يستفيد منها سكان الجزيرة بشكل كافٍ.

وأكد فرج أن موقع جرينلاند يمثل أهمية كبرى للولايات المتحدة، حيث تُعد أقصر طريق إلى أوروبا، كما أنها تُراقب القطب الشمالي وتعزز الوجود الأمريكي في تلك المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الدنمارك تدرس ردها على طلب ترامب بضم الجزيرة بعناية شديدة نظرًا لحجم الضغوط والتداعيات المحتملة.

كما أوضح فرج أن ضم كندا للولايات المتحدة، حال حدوثه، قد يجعل أمريكا أكبر دولة في العالم بمساحة تُعادل 13% من إجمالي اليابسة، مع عدد سكان يبلغ 370 مليون نسمة، مما يعزز القوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة على الساحة العالمية.





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