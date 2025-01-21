متحدث الحكومة يكشف تفاصيل لقاءات مدبولي في "دافوس"

كتبت - داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع كبرى الشركات العالمية على هامش قمة دافوس الاقتصادية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن اللقاءات تستهدف تعزيز التواصل مع الشركات العالمية العاملة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، سواء الشركات التي تعمل بالفعل في مصر أو التي تسعى الدولة لجذبها للاستثمار في السوق المصري.

وأشار إلى أن اللقاء تضمن اجتماعات مع شركات عالمية بارزة، لا سيما تلك العاملة في مجالات مثل الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية، في إطار دعم القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات المستدامة.

وأكد الحمصاني أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أسفرت عن آثار إيجابية ملموسة، أبرزها تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم تيسيرات ضريبية وحوافز جديدة للشركات.

وأضاف أن القيادة السياسية على دراية بالتحديات التي تواجه الدولة حاليًا وتعمل على معالجتها بشكل فعال.

كما أوضح أن هناك متابعة مستمرة بين مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشركات الخاصة العاملة في مصر، بهدف دراسة خططها للتوسع وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأكد الحمصاني أن نتائج الإصلاح الاقتصادي أصبحت واضحة أمام الجميع، مما يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد المصري.

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