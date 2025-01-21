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محلل سياسي أمريكي: روسيا لن تخضع لكل رغبات ترامب

07:10 م الثلاثاء 21 يناير 2025

ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي

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كتبت - داليا الظنيني:

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لفرض سيطرته على الساحة الدولية.

وأضاف شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن روسيا لن تستجيب لكل رغبات ترامب أو سياساته.

وأضاف أن الصين تعد المستفيد الأكبر من قناة بنما، حيث قدمت دعمًا كبيرًا لتطوير القناة، مشيرًا إلى أن سياسات ترامب قد تضعه في مواقف صعبة، قد تصل إلى نزاعات عسكرية بشأن قناة بنما.

كما تطرق إلى الوضع في إسرائيل، موضحًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لإرضاء حزب اليمين المتطرف، الذي يمثل له طوق النجاة السياسي.

المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب يسعى لفرض سيطرته برنامج صالة التحرير
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