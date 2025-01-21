ضبط طالب يؤدي امتحان الإعدادية بدلًا من صديقه بالعجوزة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن ضبط طالب يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بدلًا من صديقه.

وتم اكتشاف الواقعة من قبل أحد المراقبين داخل لجنة امتحانية بإحدى مدارس منطقة العجوزة، حيث تبين أن الطالب اعترف بتأدية الامتحان نيابة عن صديقه الذي كان مسافرًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة خلال سير الامتحانات، وذلك في إطار سعيها لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب،

وأوضحت المديرية أنه تمكنت فرق الرقابة من ضبط 3 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات مشيرة إلي أنه تم إلغاء المادة الدراسية للطلاب المخالفين، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018، مع التأكيد على أن استخدام الهاتف المحمول يؤدي إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

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