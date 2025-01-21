تفاصيل لقاء وزير الزراعة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

أول تعليق من وزير الزراعة على مبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين

كتب-عمرو صالح:

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع السفيرة انجلينا ايخهورست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وبحسب بيان الزراعة بحث الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ففي البداية رحب الوزير بالسفيرة وتناول موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في مصر في إطار منح تقدم ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأوضح فاروق، أن الاتحاد الأوروبي يعد من احد أهم الشركاء التجاريين والتنموية في ضوء المنح التي تقدم للقطاع الزراعي في مصر حيث يتم حالياً تنفيذ ثلاثة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة منها: مشروع برنامج التنمية الريفية المتكاملة ٢٠٢٠ EU-Zira3a ، ومشروع دعم تحسين إنتاج محاصيل الحبوب فى مصر (كافى)، وتوجيه نحو ٤٠ مليون يورو لمشروع حياة كريمة للمساهمة في مكافحة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر.

ومن جانبها أشارت السفيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتسهيل استيراد اللحوم ونشر المعايير المتعلقة بذلك وتطبيق الاشتراطات اللازمة.

وأكدت السفيرة، على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين مثل دعم التعاونيات الزراعية وذلك لأهميتها بتسويق المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية فضلا عن دعم صغار المزارعين والذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة خاصة في مناطق الدلتا ومحافظات الصعيد.

والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي قام بتمويل حزمة من المشروعات الزراعية في مصر منذ ٢٠١٤ وحتى تاريخه بنحو ١٦٣ مليون يورو في أنشطة زراعية مختلفة منها دعم القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية وتحسين نظم الري والإنتاج الحيواني والسمكي والإرشاد الزراعي ودعم إنتاج الحبوب.

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