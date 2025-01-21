أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 26 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 21 يناير وغدًا الأربعاء 22 يناير طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وبداية من الخميس 23 يناير وحتى الأحد 26 يناير فمن المتوقع نشاط في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

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