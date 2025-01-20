أول تعليق من وزير الزراعة على مبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين

كتب- عمرو صالح:

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في مساعدة الفلاح من أجل تقديم حياة أفضل للمواطن المصري.

وقال فاروق خلال كلمته بالحفل الذي أقامه حزب مستقبل وطن اليوم للإعلان عن مبادرته لسداد ديون المزارعين إن المبادرة تعطي رسالة واضحة لأهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الشكر للنائب أحمد عبدالجواد وقيادات وشباب حزب مستقبل وطن على المبادرات الخدمية في الشارع المصري.

واستشهد الوزير بمقولة الرئيس السيسي بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره، موضحًا أن مصر ستظل سلة غذاء العالم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي.

وأشار فاروق إلى أن الأمر يتطلب التكاتف الوطني من جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين وتوفير جميع ما يحتاجه الفلاح وتطوير تكنولوجيا الزراعة.

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