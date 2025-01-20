ضبط 400 مخالفة.. الجيزة: حملات لمتابعة خطوط السير والرقابة الدورية للمواقف

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي وجهود الرقابة لخطوط السير والمواقف وضمان انتظام العمل بها وتوفير العدد الكافي من سيارات السرفيس لاستيعاب حركة المواطنين والطلاب خلال أيام إمتحانات منتصف العام الدراسى.

وشهدت مواقف المحافظة، استقرارًا على مدار الساعة نتيجة حملات الرقابة الموجهة من قبل جهاز السرفيس؛ تنفيذًا لتكليفات المحافظ والتى بلغت 60 حملة لمتابعة المواقف وخطوط السير وفض المواقف العشوائية على مدار أسبوع.

شملت الحملات شوارع وميادين "المنيب، وناهيا، والسودان، والجامعة، والنهضة، والكوبرى الخشب، ولبنان، وخاتم المرسلين، والكيت كات، والوراق"، ومواقف "الرماية، والمنصورية، والمشابك، وكوبرى العمرانية، والجيزة، ووردان، والوحدة"، والتي أسفرت عن ضبط 400 حالة مخالفة لخطوط السير وتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة وانتظار خارج المواقف الرسمية.

وشن الجهاز، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز ومدينة البدرشين؛ لفض موقف عشوائي بشارع أبوصير الرئيسي استجابةً لشكوى المواطنين، وحملة أخرى لرفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بموقف العامل الأول، وتم متابعة نسب تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية بموقف الصحابة الجديد والمقام حديثًا على ترعة المريوطية.

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