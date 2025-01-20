رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة بشأن الطيران للجنة المختصة

كتب نشأت علي:

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير المقبل.

وقبيل رفع الجلسة، أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، طلبات المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران، وكذلك رد الوزير سامح الحفني، إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، للمناقشة وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

قال الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، أن هناك تسهيلات كبيرة لدخول أي شركات للعمل في قطاع الطيران داخل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة عدد من الطلبات في شأن النهوض بقطاع الطيران المدني.

وقال الوزير: "فتح شركة في قطاع الطيران في مصر أسهل من فتح سوبر ماركت"، مشيرا إلى أنه يتم الترحيب بأي استثمار في قطاع الطيران.

وأكد وزير الطيران، أن شركة مصر للطيران شركة محورية، ولا تقوم فقط على القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هناك 137 شركة شارتر تعمل على مطارات مصر بالكامل.

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