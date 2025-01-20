تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية.. تضم وزراء وإعلاميين وشخصيات عامة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، وعقد اجتماعها الأول أمس الأحد بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية.

ضمت اللجنة الاستشارية عددًا من المسؤولين والشخصيات العامة والإعلاميين، كما جرى اختيار الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات السابق، مقررًا للجنة.

تضم اللجنة في عضويتها: الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور سعيد المصري أمين المجلس الأعلى للثقافة وأستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة، والإعلامي أسامة كمال، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والدكتورة هانيا شلقامي أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية.

كما تضم الدكتورة هبة الليثي مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وخبيرة خرائط الفقر، والدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط والمشرف العام على تقرير الأمم المتحدة لتنمية البشرية بمصر 2021، والدكتور سامح السحرتي مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، والدكتور حسام بدراوي عضو مجلس الشورى السابق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور عادل عبداللطيف مستشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر 2021، والدكتور علي صادق عبدالحميد رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء ومؤسس برنامج الفضاء المصري.

وتعني اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية، وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية.