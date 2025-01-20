صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 25 يناير 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباحية الأولى مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 60:40 كم|س وارتفاع الأمواج 3.5:2 متر.

الثلاثا والأربعاء 21 و22 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

الجميس إلى السبت 25 يناير:

نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.







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