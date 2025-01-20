وزير السياحة يكشف عن سبب أزمة أسود قصر النيل

كتب- نشأت علي:

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن استغلال البعض لبعض الأحداث لتتحول لقضية رأي عام، يُعد سببًا فى أغلب البروباجندا السيئة عن مصر، مشيرًا إلى أنها خرجت من الداخل، في حين أن التقارير الخارجية متوازنة في رأيها، ودلل على ذلك بما حدث في التعامل مع أسود قصر النيل.

وكشف وزير السياحة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن أن تماثيل قصر النيل لم تشهد أي ترميمات أو دهانات، بل تم غسلها بشكل علمي من التراب وصابون متعادل، أعقبها وضع مادة عازلة للأتربة لكنهم بنفس اللون دون تغيير، وحتي أنهم عادوا إلي سابق عهدهم بعد عودة التراب إليهم مرة أخري.

وأضاف شريف فتحي: "للأسف خرج أحد المواطنين وقال دهنوا التمثالين وغيروا اللون.. الزوبعة حصلت من عندنا، بأن روجنا لشيء على غير حقيقته، والبعض سماها تقصير والأخر لعيوب الترميم وذهبنا إلي مسميات كثيرة، ولا أقول أن كل شيء نموذجي، لكن منذ وجودي في الوزارة (6 أشهر) لم أرى تسويق سيئ حصل عن مصر إلا وقد خرج من مصر، لاننا نأخذ لقطة واحدة وتحولها لمشكلة عامة".

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