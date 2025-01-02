لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

11:07 م الخميس 02 يناير 2025

ياسمين الخطيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن زواجها رسميًا وذلك للمرة الخامسة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بمعرفة شخصية زوجها الحالى.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برفقة وحرصت على وضع إيموجي ليخفى ملامح وجهه لعدم تحديد شخصيته.

847bb6f6-221d-4fbe-94c5-8a4d22a59319 (1)

اقرأ أيضًا:

بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ قنا ملفات العمل والرؤية التنموية للمحافظة

برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بدرجات الحرارة

الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"

الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب تتزوج للمرة الخامسة ياسمين الخطيب على فيسبوك ياسمين الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خبير أمن معلومات: 80% من التليفونات المستخدمة خلال العامين الماضيين مهربة

إعلان

إعلان

إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا قبل 4 أشهر