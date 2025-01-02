ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن زواجها رسميًا وذلك للمرة الخامسة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بمعرفة شخصية زوجها الحالى.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برفقة وحرصت على وضع إيموجي ليخفى ملامح وجهه لعدم تحديد شخصيته.

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