الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم أمام حركة المرور من اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع الأهرام أمام حركة المرور لاتجاه واحد للقادم من المريوطية تجاه ميدان الجيزة لتسليم موقع محطة مترو أنفاق (13 - الجيزة) بمنطقة نصر الدين وذلك ابتداءً من الساعة 11:55 مساء اليوم الخميس وحتى انتهاء فترة الأعمال.

يأتي ذلك في ضوء طلب الهيئة القومية للأنفاق، لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق (13- الجيزة) ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع محطة نفق شارع الأهرام).

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في استكمال السير تجاه ميدان وكوبري الجيزة المعدني: سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية تجاه الصعود لأعلى كوبري العمرانية تجاه المنزل المؤدي إلى شارع ربيع الجيزي ثم الدوران والعودة مرة أخرى من أول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزي تجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزي وصولًا إلى كوبري الجيزة المعدني.

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير تجاه شارع الملك فيصل أو كوبري الملك فيصل: سيتم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة أمام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينًا بشارع أحمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

- حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب في استكمال السير تجاه ميدان الجيزة وكوبري الجيزة المعدني: سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع الأهرام تجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة أسفل محور الفريق كمال عامر واستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يمينًا وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف وتحسين حالة الطرق والشوارع المرورية البديلة تسهيلًا على المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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