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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2-2-2025

04:55 ص الخميس 02 يناير 2025

طقس بارد

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2-2-2025 على كافة محافظات ومدن الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الخميس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، إذ يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إذ تكون كثيفة أحيانا، كما أن هناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعي على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على أغلب المدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 20

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20

- الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18

- دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 20

- السويس الصغرى 11 والعظمى 20

- العريش الصغرى 08 والعظمى 18

- رفح الصغرى 08 والعظمى 17

- طابا الصغرى 06 والعظمى 17

- شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

- العلمين الصغرى 09 والعظمى 19

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 18

- السلوم الصغرى 09 والعظمى 18

- الغردقة الصغرى 12 والعظمى 22

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19

- بني سويف الصغرى 08 والعظمى 19

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 18

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

- سوهاج الصغرى 06 والعظمى 22

- قنا الصغرى 08 والعظمى 23

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 24

- أسوان الصغرى 09 والعظمى 25

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 21

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