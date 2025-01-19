أحمد موسى: البكالوريا يسهم في تخفيف الأعباء.. وإضافة الدين للمجموع مهم

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم تجاه واقعة الاعتداء على الطالبة كارما في إحدى مدارس التجمع الخامس، مؤكدًا أنها رسالة واضحة بأن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها تشويه سمعة المنظومة التعليمية.

في برنامجه "على مسئوليتي"، أكد موسى على أهمية الحزم في التعامل مع مثل هذه الحوادث للحفاظ على أخلاقيات المدرسة والعملية التعليمية.

كما ناقش موسى نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا على أهميته في تطوير التعليم وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد موسى على دور التربية الدينية في بناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن إدراج مادة التربية الدينية في المناهج التعليمية بالتعاون مع الأزهر والكنيسة سيساهم في تعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن نظام البكالوريا الجديد يهدف إلى تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أنه سيساهم في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.

كما لفت مقدم "على مسئوليتي" إلى أن هذا النظام سيتم تطبيقه في جميع المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة.

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