"صحة النواب" تؤكد ضرورة الالتزام بمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة سمر صالح، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية دور التأمين الصحي الشامل في توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

خلال لقاء لها ببرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، شددت صالح على ضرورة الالتزام بالقانون الذي يمنع الصيادلة من صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى مجلس النواب حول مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا ويساهم في انتشار مقاومة المضادات الحيوية.

ودعت الدكتورة صالح إلى ضرورة تفعيل دور الصيدليات في توعية المواطنين بمخاطر سوء استخدام الأدوية، والالتزام الصارم بوصفات الأطباء.

كما أكدت عضو لجنة الصحة على أهمية التركيز على تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المناطق النائية، وذلك لتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين وتقليل الضغط على المستشفيات.

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