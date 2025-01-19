"تعليم النواب" توضح سلبيات إضافة مادة الدين لمجموع البكالوريا

كتب- حسن مرسي:

أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نظام الثانوية العامة الجديد المعروف بـ البكالوريا لا يزال في مراحله الأولى ولم تتضح معالمه بشكل كامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد لم يُعرض على البرلمان حتى الآن.

خلال حوارها برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد وأضافت البرلمانية، أن بعض أولياء الأمور يشعرون بالقلق من أي تغييرات جديدة، رغم أن النظام الجديد يهدف إلى الحد من الدروس الخصوصية التي وصفتها بأنها "فيروس" مستمر في التعليم.

وأشارت البيومي إلى أن تعديل نظام الثانوية العامة يتطلب تغيير القانون الحالي وعرضه على مجلس النواب، مؤكدة أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بتطوير الجامعات وبرامج التعليم الجامعي المميزة.

وفيما يتعلق باعتبار الدين مادة تضاف للمجموع في الثانوية العامة، أوضحت النائبة جيهن البيومي أن هذا النظام يمكن تطبيقه في المرحلة الابتدائية وليس الثانوية؛ حتى لا تحدث فتنة بين الطلاب، مع جعل درجة النجاح 70% لا تضاف للمجموع حال تطبيقها في الثانوية.

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