محافظ الجيزة يتفقد أعمال تشجير "الدائري" بالطالبية والعمرانية والهرم

(أ ش أ):

قال محافظ الجيزة عادل النجار إن أعمال تشجير الطريق الدائري بالطالبية والعمرانية والهرم تهدف لتنقية الهواء وخفض درجات الحرارة وتعزيز المظهر الحضاري، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم /الأحد/، لأعمال التشجير الجارية بالطريق الدائري في أحياء العمرانية والهرم والطالبية وجنوب الجيزة،وذلك خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".

وتفقد المحافظ عددًا من القطاعات التي تم دعمها بالأشجار في مثلث محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري، منوهًا بأنه تم تحديد العديد من النقاط لزراعتها بالأشجار بنطاق الطريق الدائري.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع المخلفات من على جانبي الطريق الدائري بنطاق تلك الأحياء ومعاينة المواقع المقترح تطويرها ضمن أعمال تنفيذ مبادرة (زراعة 100 مليون شجرة"، موجهًا بضرورة دراسة مدى تدعيم تلك المناطق بالمسطحات الخضراء؛ لإضفاء المظهر الحضاري.

ووجه المحافظ، رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة بمتابعة أعمال رفع المخلفات علي مدار الساعة؛ لسرعة الانتهاء منها مع المتابعة الدورية لعدم السماح بإلقاء المخلفات بها مجددًا.

وتفقد أيضًا خلال جولته، أعمال التحويلات المرورية الجارية بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري في الاتجاه القادم والمؤدي لمناطق العروبة والهرم والمنشية، ووضع لافتات إرشادية؛ للتسهيل على قائدي المركبات والحفاظ على سلامتهم.

كما تابع المحافظ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري، ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية في أعمال الدهانات، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

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