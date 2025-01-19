رسميًا.. معهد الفلك يحدد موعد بداية شهر رمضان 2025

كتب- محمد نصار:

قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف شاكر، إن شهر رمضان المبارك سيبدأ فلكياً يوم 1 مارس 2025.

وأكد شاكر - في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - أن البدر في شهر رمضان سيكون يوم 14 مارس، حيث سيتزامن هذا التاريخ مع خسوف كامل للقمر، والذي سيستمر 6 ساعات و3 دقائق، إلا أن الخسوف الكلي الفعلي سيكون لمدة ساعة وخمس دقائق فقط.

وفقًا للحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان يوم 1 مارس المقبل

وأضاف "وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 مارس القادم ما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 مارس"، موضحا أنه على الرغم من أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، إلا أنه سيكون غير مرئي في الدول العربية.

وذكر أنه وفقًا للظواهر الفلكية، سيتعين حدوث كسوف للشمس قبل أو بعد الخسوف بفترة تتراوح بين أسبوعين ، ولذلك سيشهد العالم كسوفًا جزئيًا للشمس يوم 29 مارس المقبل، والذي سيستمر لمدة 3 ساعات و53 دقيقة، ولكنه أيضًا سيكون غير مرئي للدول العربية، وسيتمكن سكان أوروبا وأمريكا من مشاهدته.