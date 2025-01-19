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جهاز القاهرة الجديدة يحذر المواطنين مستخدمي أرصفة الفيلات الخاصة بهم

05:16 م الأحد 19 يناير 2025

جهاز القاهرة الجديدة يحذر المواطنين مستخدمي أرصفة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أهاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بالسكان ملاك الفيلات بالمدينة مستخدمي أرصفة الفيلات الخاصة بهم، كأماكن انتظار للسيارات، ووضع مظلات بها.

وطالب الجهاز من المواطنين بسرعة التوجة لجهاز المدينة (وحدة حق الانتفاع) أو التوجه لرئيس الحى وذلك لإنهاء إجراءات وتقنين الوضع مع احتساب مقابل إشغال عن المساحة المستخدمة.

وتابع الجهاز: ذلك في حالة عدم تعارض مع المرافق المنفذة أو التأثير علي الحركة المرورية، وعلى أن تكون أعمدة المظلات مثبتة على سور الفيلا ولا يجوز تثبيتها على الرصيف.

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