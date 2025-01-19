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اتفاق بين ماسبيرو والمتحدة.. عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري

01:27 م الأحد 19 يناير 2025

الكاتب أحمد المسلماني وطارق نور

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كتب- محمد سامي:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وجرى الحديث حول واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره علي صعيد الشكل والمضمون.

وبحسب بيان، شهد اللقاء الاتفاق على عودة القناة الأولى والفضائية إلي التليفزيون المصري، وقام المسلماني بتوجيه الشكر للشركة المتحدة على دورها الكبير في تطوير القناة الأولى، قبل عودتها إلى ماسبيرو.

وأضاف المسلماني: عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري من جديد، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع الـتطوير ورفع الكفاءة، يضاعف المسؤولية المهنية على عاتق أبناء ماسبيرو، الذين عليهم أن يواصلو العمل بكل تفان وإخلاص.. من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نحن حريصون على تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمني لها كل التوفيق، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا.

يذكر أن فريق عمل الهيئة الوطنية للإعلام وفريق الشركة المتحدة قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري.

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