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نواب "الشيوخ" يقفون دقيقة حدادًا على روح الفريق جلال هريدي رئيس "حماة الوطن"

12:36 م الأحد 19 يناير 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقةً حدادًا على روح الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس.

وشهدت الجلسة إعلان وكيل مجلس الشيوخ تلقي إخطارَ وزير الداخلية بوفاة الراحل جلال الهريدي، وتلاوة نعي المجلس للراحل.

وأعلن وكيل المجلس خلوَّ مقعد النائب، بعدما شهدت الجلسة نعي عدد من النواب النائب الراحل.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك، لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال بخلو المكان، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مجلس الشيوخ الفريق جلال هريدي حماة الوطن
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