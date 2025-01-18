هل ستظل قيمة الدعم النقدي ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد؟.. وزير التموين يٌجيب

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة الوزارة لوضع معايير جديدة لتحديد المستحقين للدعم التمويني وإيقاف البطاقات غير المستحقة.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح الوزير أن المعايير الحالية لوقف البطاقات، مثل امتلاك سيارة موديل 2017، أصبحت غير مناسبة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تسعى إلى وضع معايير أكثر مرونة ودقة تعتمد على النسب المئوية بدلاً من الأرقام الثابتة.

وأكد فاروق أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات المستحقة.

وحول قيمة الدعم النقدي بعد التحول إليه، أكد الوزير أن القيمة لن تكون ثابتة عند 50 جنيهاً للفرد، بل ستعتمد على قيمة الدعم الذي كان يحصل عليه المواطن من السلع والخبز، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حالياً.

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