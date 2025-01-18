شعبة المخابز تُعلق على زيادة أسعار الخبز السياحي منذ بداية يناير الجاري

كتب- حسن مرسي:

أكد خالد صبري، متحدث الشعبة العامة للمخابز، أن أسعار الدقيق في مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفع سعر الطن بمقدار 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة أثرت بشكل خاص على مخابز الخبز السياحي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في سعر الشكارة الواحدة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أرجع صبري هذه الزيادة في الأسعار إلى عوامل موسمية، حيث تشهد أسعار الدقيق تقلبات مع دخول شهر رمضان والمواسم الأخرى.

وأكد أن هذه الزيادة لا تؤثر بشكل كبير على سعر رغيف الخبز البلدي، مشيرًا إلى أن أي زيادة مبالغ فيها في سعر الخبز السياحي قد تؤدي إلى عزوف المواطنين عن شرائه.

وأشار صبري إلى أن ارتفاع تكاليف الإيجارات وارتفاع أسعار المواد الخام الأخرى المستخدمة في صناعة الخبز قد أجبر بعض المخابز على رفع أسعار الرغيف أو تقليل وزنه للحفاظ على هامش الربح، مؤكدًا أن تجربة تسعير رغيف الخبز السياحي كل 3 أشهر لم تدم طويلًا بسبب هذه التحديات.

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