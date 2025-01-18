الغرف التجارية: توقعات بتراجع أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان لهذه الأسباب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن مصر تتمتع بمخزون وفير من السلع الغذائية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 10 أشهر، وذلك حسب نوع السلعة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أشار عز إلى أن هذه الوفرة تعود إلى عدة عوامل، منها المنافسة الشديدة بين المنتجين والتجار، والتي تساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

كما أشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن مصر قامت بتوقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية، مثل القمح والزيوت، مما يعزز من توافر هذه السلع في الأسواق.

وأوضح أن انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، ساهم في انخفاض أسعارها المحلية، مما يبشر بانخفاض أكبر في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور علاء عز، أن أسعار بعض السلع، مثل اللحوم، شهدت استقرارًا ملحوظًا، وذلك بفضل زيادة المعروض وتوافر البدائل.

وتوقع الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن تستمر أسعار السلع الغذائية في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين.

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