ظاهرة فلكية نادرة.. ظهور 6 كواكب في سماء الليل لمدة 4 أسابيع

كتب- عمرو صالح:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تجمع 6 كواكب بسماء الليل في ظاهرة تُعرف باسم اصطفاف الكواكب، مع توقعات بانضمام كوكب عطارد لاحقًا لتشكيل محاذاة غير مألوفة.

وذكرت المعهد، في بيان صادر اليوم السبت، أن الكواكب التي ستظهر في هذا الحدث الفلكي تشمل: الزهرة، والمريخ ، والمشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وزحل المعروف بحلقاته المميزة. كما سيظهر كوكبا نبتون وأورانوس، لكن رؤيتهما تتطلب استخدام تلسكوب بسبب بعدهما الكبير عن الأرض، ومن المتوقع أن ينضم كوكب عطارد إلى هذا العرض لاحقًا، مما سيؤدي إلى تكوين محاذاة نادرة تضم 7 كواكب.

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هذه الكواكب ستكون مرئية بدءًا من 21 يناير 2025، وستستمر الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع. حيث سيمكننا بعد غروب الشمس مباشرةً أن نرى الزهرة وزحل فى الجنوب الغربى لبضع ساعات، بينما سوف يلمع كوكب المشتري فوقنا مباشرة والكوكب الأحمر إلى الشرق، وفي يوم ما، قد يكون أورانوس ساطعًا بما يكفي بحيث يمكن رؤية خمسة كواكب عندما ترفع رأسك إلى الأعلى.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه بعد يوم 21 يناير سيمكن رؤية معظم تلك الكواكب بالعين المجردة بينما لرؤية كوكبا نبتون وأورانوس سنضطر لاستخدام تلسكوب بسبب بعدهما الكبير عن الأرض.

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