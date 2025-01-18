وزير الري: ننسق مع الكهرباء لضمان استقرار التغذية للمحطات

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كتب- عمرو صالح:

اطلع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على تقرير من المهندس مراد لطفي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة.

وصرح الدكتور سويلم، بأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل المنتفعين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتمادًا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضًا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.

واستعرض التقرير، حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أي حالات طارئة.

كما استعرض التقرير، أعمال إحلال وتجديد محطات الري والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تجرى حاليًا تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وجار إصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة النصر 5 بمحافظة البحيرة، والانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية، وجار طرح إنشاء محطتي سمتاي والحامول بالغربية وكفر الشيخ.

وتم إصدار أمر إسناد لتوريد عدد 18 وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وفي إطار خطة الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة، يجرى نهو أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التي يتم تغذيتها من ترعة السويس، حيث تم توريد وتركيب 12 محركًا كهربائيًا، وتوريد 8 محولات كهربائية جديدة، وتم نهو إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد، وجار نهو الأعمال المدنية مما ساهم في حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة.

كما تحرص أجهزة المصلحة على متابعة التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائيه للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.

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