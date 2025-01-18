أسعار عمرة منتصف رجب 2025 الاقتصادية والخمس نجوم.. ما الأوراق المطلوبة؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 1446 هـ-2025.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة لهذا الموسم تتنوع وفقًا لنوع البرنامج السياحي والفنادق المختارة.

أسعار عمرة رجب 2025

وأوضح وحيد أن الأسعار تبدأ من 39 ألف جنيه للعمرة الاقتصادية، وتصل إلى 43 ألف جنيه بناءً على البرنامج المتعاقد عليه مع شركة السياحة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الـ5 نجوم تتراوح بين 60 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وفق نوع البرنامج والفندق الذي يتم اختياره.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أنه للحصول على حجز للعمرة، يجب تقديم الأوراق التالية:

أصل جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر من تاريخ الرحلة.

عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية من مكتب صحة حكومي، تتضمن صورة مختومة بالإضافة إلى أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر، أوضح وحيد أنه يتعين على الذكور تقديم مستند حالة التجنيد أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي مع 3 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء بمقاس 4×6، والإناث، فيجب عليهن تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية.

ويجب سداد الرسوم المقررة لاستخراج الجواز، وتقديم المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوته في بطاقة الرقم القومي، وتسليم المستندات إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية لإتمام الإجراءات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت تعليمات جديدة لتنظيم العمل في مكاتب تطعيمات الحج والعمرة لعام 2025، وذلك وفقًا للتعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في 7 يناير 2025.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام، للراغبين في السفر إلى العمرة أو لزيارة هذه المدن قبل يوم 10 فبراير، وأنه سيتم تطبيقه فقط من يوم 10 فبراير 2025.

اقرأ أيضا:

تعرف على موعد شهر رمضان 2025

شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الحكومة: تطبيق البكالوريا مرهون بإجراء حوار مجتمعي شامل وموافقة الجميع