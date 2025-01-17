حدث في 8 ساعات| الأوقاف تُعلن إطلاق الخطاب الدعوي المنير.. وضوابط جديدة بشأن الحج 2025

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزير الأوقاف عن إطلاق الخطاب الدعوي المنير، من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

موعد رمضان 2025 وقائمة العطلات الرسمية بالشهر الكريم

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد شهر رمضان 2025، لما يحمله هذا الشهر الفضيل من أجواء روحانية وطقوس دينية مميزة ينتظرها المسلمون حول العالم.

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موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص 2025.

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حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح واضطراب الملاحة بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

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رقم تعريفي لكل شخص.. ضوابط جديدة بشأن الحج 2025

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن الحجاج المصريين الذين تم تسجيلهم عبر بوابة الحج المصرية والذين يتجاوز عددهم 70 ألفا سيتم إصدار رقم تعريفي لكل منهم سيتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل حاج.

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مفتي الجمهورية: الفكر التكفيري من أخطر ما يواجه أوطان المسلمين

قال مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد إن #الفكر_التكفيري من أخطر ما يواجه أوطان المسلمين، ويهدد استقرارها ونموها وتقدمها، ويسعى في تدمير حاضرها ومستقبلها.

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وزير الأوقاف: سنطلق الخطاب الدعوي المنير وستولد الحضارة من جديد

أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أن مصر ستطلق الخطاب الدعوي المنير، من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل ميلاد الحضارة من جديد، وستسري معاني الرحمة والترابط بين أبناء مصر وجميع أبناء هذا الوطن.

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الزراعة: تصدير أعلاف أسماك ومنتجات دواجن مجمدة لدول عربية وأجنبية

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكافة معايير الأمن الحيوي، تقريرًا بنشاطه خلال النصف الأول من شهر يناير الحالي.

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مصدر: اجتماعات بالقاهرة لبحث آلية إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا لغزة

كشف مصدر مصري مطلع، عن تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة.

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الحج 2025.. آخر موعد لتقديم اعتذارات عن عدم السفر

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة توجيهات إلى جميع الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج هذا العام، بشأن الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446هـ، في ضوء التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار.

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رقم قياسي.. وزير الزراعة: 8.6 مليون طن صادرات زراعية في 2024

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث بلغت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها مليون و172 ألفًا و705 أطنان مقارنة بعام 2023.

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الجيزة: عيد الغطاس إجازة بامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

أنهت محافظة الجيزة، استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025.

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