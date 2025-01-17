ضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر.. جهود جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز جهوده الرقابية التي قام بها خلال النصف الأول من يناير الجاري.

جاء التقرير في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2025، حيث تضمنت الجهود ضبط الأسواق، مراقبة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

الجولات الميدانية لرئيس الجهاز

قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ضمن إطار متابعة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية، بعقد اجتماع موسع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لمناقشة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأجريا جولة ميدانية مفاجئة للوقوف على وفرة السلع الغذائية وضبط الأسواق.

في هذه الجولة، تم رصد انخفاضات سعرية على بعض السلع الاستراتيجية مثل الزيت والفول والأرز واللبن والسكر، وتم التأكد من استقرار أسعار بيض المائدة، الذي سجل سعره ما بين 160 جنيهًا للطبق، فضلاً عن عروض ترويجية على الزيوت والأرز والدقيق.

مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز

خلال النصف الأول من يناير الجاري، تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 11298 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وتم التعامل مع الشكاوى وتحويلها للإدارات المعنية، حيث تمت إزالة الأسباب المتعلقة بمعظمها.

وتلقى الجهاز 76 بلاغًا بخصوص التلاعب في الأسعار، حيث تم إحالة هذه البلاغات إلى الإدارات المختصة، وتنظيم حملات رقابية في المناطق المعنية.

أسفرت جهود الرقابة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز بضرورة متابعة الأسواق، عن تنفيذ 389 حملة رقابية وزيارة 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرًا للمخالفات التي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات.

وقامت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر في محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 10.8 طن من الزيت مجهول المصدر كانت معدة للتداول، بالإضافة إلى أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية متابعة قرارات الحكومة والجهات المعنية لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع، مع التركيز على السلع الاستراتيجية مثل الزيت والفول والأرز والسكر. ولفت إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة الحكومية لضمان الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

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