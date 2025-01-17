حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح واضطراب الملاحة بهذه المناطق

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدًا الجمعة يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة يومي السبت 18 يناير والأحد 19 يناير وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 60 كم لكل ساعة، وارتفاع الأمواج 2.5 متر إلى 3.5 متر.







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