مفتي الجمهورية: الفكر التكفيري من أخطر ما يواجه أوطان المسلمين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد إن #الفكر_التكفيري من أخطر ما يواجه أوطان المسلمين، ويهدد استقرارها ونموها وتقدمها، ويسعى في تدمير حاضرها ومستقبلها.

وأضاف المفتي - خلال خطبة الجمعة بعنوان "التحذير من خطورة التكفير"، والتي أداها بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية اليوم - أن الفكر المتطرف؛ عقبة خطيرة قد تؤدى الي هلاك البلاد والعباد؛ فالحكم بالتكفير على أهل القبلة خطأ؛ فمن نصب هؤلاء الحدثاء حكاما على دين المسلمين بالتفسيق والتكفير، مشيرا إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يحكم عليه بالكفر إلا ببرهان ساطع وقرينة واضحة ويكون ذلك من خلال العلماء وهذه المشكلة تعد داءً لكل أمة.

وأكد المفتي أن هؤلاء المفسدين في الأرض قد أجرموا - بالتعدي - على آيات القرآن الكريم وأحاديث نبي الرحمة الأمين - صلوات ربي وسلامه عليه - يقتطعونها من سياقها، وينزلونها على المعنى النفسي الظلماني الذي يملؤه الاستئثار والأنانية، ويدخلون الفروع في الأصول بلا بصيرة من علم أو فهم، مشيرا إلى أن الفهم المغلوط منهجهم، وحمل السلاح وسيلتهم، وإذاقة المجتمع ويلات الدمار والشتات غايتهم.

اقرأ أيضا:

تعرف على موعد شهر رمضان 2025

شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة