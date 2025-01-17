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وزير الأوقاف: سنطلق الخطاب الدعوي المنير وستولد الحضارة من جديد

03:03 م الجمعة 17 يناير 2025

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أن مصر ستطلق الخطاب الدعوي المنير، من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل ميلاد الحضارة من جديد، وستسري معاني الرحمة والترابط بين أبناء مصر وجميع أبناء هذا الوطن.

وأكد وزير الأوقاف - في كلمة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية، في أول جمعة تحت إشراف وزارة الأوقاف أن اعتناء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساجد آل البيت ومسار العائلة المقدسة؛ يعبر عن رسالة مصر إلى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت برنامجا مكثفا من فعاليات دينية وشبابية ومسابقات.

ونقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الأولى منذ افتتاحه في مارس 2023.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف، موافقة الرئيس السيسي على ضم مسجد مصر دعويا وعلميا لها.

وألقي خطبة الجمعة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية حول "خطورة التكفير" وتلا القرآن الكريم الدكتور أحمد نعينع.

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وزير الأوقاف أسامة الأزهري مسجد مصر الكبير العاصمة الإدارية الجديدة صلاة الجمعة
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