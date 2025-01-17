رقم قياسي.. وزير الزراعة: 8.6 مليون طن صادرات زراعية في 2024

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث بلغت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها مليون و172 ألفًا و705 أطنان مقارنة بعام 2023.

ووجّه الوزير الشكر للمزارعين والمصدرين المصريين، معتبرًا إياهم العنصر الأساسي وراء هذا الإنجاز الكبير في الصادرات الزراعية.

وأشاد الوزير، بدور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والتمثيل التجاري المصري، وسفارات مصر بالخارج في دعم منظومة التصدير. وأثنى على جهود الحجر الزراعي المصري والعاملين به الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لضمان جودة وسلامة الصادرات.

وأوضح "فاروق"، أن تقريرًا تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، استعرض تفاصيل الصادرات الزراعية لعام 2024، حيث تصدرت الموالح قائمة الصادرات بإجمالي 2 مليون و392 ألفًا و266 طنًا. وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي 977 ألفًا و233 طنًا، تلاها البصل الطازج في المركز الثالث بإجمالي 321 ألفًا و1 طن.

واحتلت الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الرابع بإجمالي 291 ألفًا و920 طنًا، تلتها البطاطا في المركز الخامس بإجمالي 267 ألفًا و743 طنًا. وجاء العنب في المركز السادس بإجمالي 181 ألفًا و981 طنًا، والمانجو في المركز السابع بإجمالي 14.

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