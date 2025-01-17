نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات وتعليق الحكومة على نظام البكالوريا

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الحكومة: تطبيق البكالوريا مرهون بإجراء حوار مجتمعي شامل وموافقة الجميع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن النظام البديل للثانوية العامة (البكالوريا) يشغل بال الكثير من المصريين، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة المزيد من التفاصيل عنه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء طمأنهم بأنه لن يتم تطبيق أي تغييرات إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل وموافقة الجميع، مشددًا على أن نظام البكالوريا أو النظام الجديد للثانوية العامة لن يُطبق إلا بعد الاتفاق على ملامح التطوير المطلوبة.

صلاح حسب الله: مساهمة دول الخليج في إعادة إعمار غزة ضرورة لا تقبل التأجيل

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مسؤولية دولة بعينها، بل هو دور قومي عربي يتطلب مشاركة جميع الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج.

تابع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه واثق بأن المملكة العربية السعودية، والإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، وقطر بقيادة الشيخ تميم، لن يتأخروا عن دعم هذا الجهد، إلى جانب مصر التي كانت دائمًا في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية.

مكتشفة فيروس HMPV تكشف تفاصيل جديدة عن أعراضه ومضاعفاته

كشفت الدكتورة برناديت فان دن هوغن، مكتشفة فيروس HMPV، عن تفاصيل جديدة حول هذا الفيروس الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.

في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، أكدت الدكتورة برناديت أن فيروس HMPV تم اكتشافه منذ أكثر من عقدين، أي في عام 2001، أثناء دراسة حالات التهاب رئة لدى الأطفال.

مصطفى بكري: الشعب الفلسطيني أدرك معنى التمسك بالأرض

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه على مدار شهور كثيرة تحمل الفلسطينيون الألم والابادة ونقص الدواء والحرائق التي انتشرت، حتى أنه استشهد عدد كبير وصل إلى أكثر من 64 ألف شهيد وعشرات الألاف من المصابين.

وقال “بكري”، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الفلسطيني صمد وتمسك بأرضه، ورفض أن يغادر، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أدرك معنى التمسك بالأرض كأشجار النخيل وأدركوا معنى الوطن.

هل تشهد الفترة المقبلة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.. متحدث الحكومة يوضح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق كجزء من جهودها للسيطرة على الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أوضح الحمصاني أن الإجراءات تشمل تعزيز توافر السلع من خلال تطبيق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية، مما يسهم في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة.

أمين الفتوى يجيب: هل يجوز صلاة القضاء في الأوقات المكروهة؟

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقاً جوهرياً بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة فيما يتعلق بالأوقات المكروهة للصلاة. فبالنسبة لصلاة الفريضة، كصلاة الظهر أو العصر مثلاً، إذا فاتت المسلم بسبب النوم أو النسيان، فيجوز له قضاؤها في أي وقت لاحق، حتى لو كان هذا الوقت مكروهاً لغيره من الصلوات.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على أهمية قضاء الصلاة الفائتة، حيث قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وبالتالي، فإن قضاء الصلاة الفائتة واجب على المسلم، ولا يرتبط بوقت معين.

هل الملائكة وصالحي الجن يصلون مع البشر؟.. الشيخ خالد الجندي يُجيب

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث الشريف، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : " إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم ، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "عندما نقول إن الملائكة تحيط بالإنسان أثناء الصلاة، فهذا ليس مجرد حديث، بل هو تأكيد على أن المخلوقات غير المرئية أكثر من المخلوقات المرئية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يحدث في هذا الكون."