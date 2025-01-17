السفير نبيل فهمي: هكذا ينظر ترامب إلى العلاقات مع مصر والخليج

كتب- حسن مرسي:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن ترامب يطلق العنان لأي طرف قوي في أي صراع، مستشهدا بأزمة غزة ووقوفه مع تل أبيب وفق أمور داخلية.

أشار فهمي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" إلى أن ترامب سيهتم بالدول التي تهدد مصلحة أمريكا، سواء بالصداقة أو بالعداء.

وبشأن الموقف الإيراني- الأمريكي، أضاف السفير نبيل فهمي أن ترامب لن يدخل في صدام مع طهران والعكس صحيح، معلقا: أمريكا يتتجه الفترة المقبلة للتعاون مع كبار أسيا سواء الهند أو غيرها.

وبشأن الصين وأمريكا، استكمل قائلا: قد يكون هناك طروحات إقليمية بين البلدين، بعد تدهور العلاقات في إدارة جو بايدن.

وبشأن التعامل مع دول الخليج، استكمل السفير نبيل فهمي قائلا: ترامب يهتم بالاستثمارات مع السعودية والإمارات وقطر وغيرهم، خاصة في مجالات البناء والبترول.

وبشأن التعامل مع مصر، اختتم قائلا: ترامب ينظر لمصر على دورها السياسي في المنطقة، والتأثير على الدول التي تشهد نزاعات مثل ليبيا والسودان وفلسطين.

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