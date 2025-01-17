خبير تربوي يعدد مميزات نظام البكالوريا الجديد -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

شدد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، على أهمية نظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أنه يحمل العديد من المميزات مقارنة بنظام الثانوية العامة الحالي.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن الثانوية العامة كانت دائمًا مصدرًا للقلق والتوتر في البيوت المصرية، نتيجة الضغوط النفسية والعصبية التي تُسببها، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة التي تتحملها الأسر بسبب الاعتماد الكبير على الدروس الخصوصية، والتي تُقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح الدكتور حمزة أن هذا النظام التعليمي التقليدي أرهق الطلاب وأولياء الأمور، ليس فقط بسبب كثرة المناهج الدراسية وتعدد المواد، ولكن أيضًا بسبب الأجواء المشحونة التي تسود البيوت خلال فترة الامتحانات، حتى أصبحت الثانوية العامة أشبه بمعركة يومية.

وأشار إلى أن التوتر الناتج عن هذه المرحلة يؤثر على مستقبل الطلاب بشكل كبير، ما جعلها عبئًا نفسيًا واجتماعيًا على الأسر المصرية.

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