إعلان

خبير تربوي يعدد مميزات نظام البكالوريا الجديد -(فيديو)

03:00 ص الجمعة 17 يناير 2025

الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

شدد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، على أهمية نظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أنه يحمل العديد من المميزات مقارنة بنظام الثانوية العامة الحالي.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن الثانوية العامة كانت دائمًا مصدرًا للقلق والتوتر في البيوت المصرية، نتيجة الضغوط النفسية والعصبية التي تُسببها، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة التي تتحملها الأسر بسبب الاعتماد الكبير على الدروس الخصوصية، والتي تُقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح الدكتور حمزة أن هذا النظام التعليمي التقليدي أرهق الطلاب وأولياء الأمور، ليس فقط بسبب كثرة المناهج الدراسية وتعدد المواد، ولكن أيضًا بسبب الأجواء المشحونة التي تسود البيوت خلال فترة الامتحانات، حتى أصبحت الثانوية العامة أشبه بمعركة يومية.

وأشار إلى أن التوتر الناتج عن هذه المرحلة يؤثر على مستقبل الطلاب بشكل كبير، ما جعلها عبئًا نفسيًا واجتماعيًا على الأسر المصرية.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الكارت الموحد لصرف الدعم

رئيس الوزراء: انتحار الطلاب بسبب الثانوية العامة سنويًا يؤلمني

تنبيهات مهمة من "الكهرباء" لتفادي الحوادث وإصابات العمل

فرص عمل بالداخل والخارج برواتب تصل لـ 60 ألف جنيه شهريًا.. رابط وخطوات التقديم

الدكتور مجدي حمزة نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة مميزات نظام البكالوريا الجديد بنظام الثانوية العامة الحالي برنامج هي وهما على قناة الحدث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفير نبيل فهمي: هكذا ينظر ترامب إلى العلاقات مع مصر والخليج

إعلان

إعلان

اضطراب الملاحة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
ترامب: غيرنا مسار المفاوضات وبايدن لم يفعل شيئا