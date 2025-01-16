مصطفى بكري: الشعب الفلسطيني أدرك معنى التمسك بالأرض

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه على مدار شهور كثيرة تحمل الفلسطينيون الألم والابادة ونقص الدواء والحرائق التي انتشرت، حتى أنه استشهد عدد كبير وصل إلى أكثر من 64 ألف شهيد وعشرات الألاف من المصابين.

وقال “بكري”، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الفلسطيني صمد وتمسك بأرضه، ورفض أن يغادر، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أدرك معنى التمسك بالأرض كأشجار النخيل وأدركوا معنى الوطن.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن إسرائيل مارست كل الضغوط وسعت للتهجير ولكنه لم يتم، معلقا “لم تنجح إسرائيل إلا بالقتل ولكن الشعب الفلسطيني مازال يقاوم”.

وأضاف "كلنا سعداء بما تم بوقف هذا العدوان الذي استمر طيلة هذه الفترة ضد الشعب الفلسطيني".

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