هل تشهد الفترة المقبلة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.. متحدث الحكومة يوضح

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق كجزء من جهودها للسيطرة على الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أوضح الحمصاني أن الإجراءات تشمل تعزيز توافر السلع من خلال تطبيق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية، مما يسهم في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذه الجهود تسعى إلى توفير السلع بأسعار أقل للمواطنين. وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

أشار الحمصاني إلى أن دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة بمجرد الانتهاء من الدراسة.

وفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أوضح متحدث الحكومة، أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتقليل فترة الإفراج عن السلع، حيث يسعى المسؤولون إلى تقليل الوقت اللازم للإفراج الجمركي إلى يومين.

وأضاف أن هذه الجهود تشمل تحسين الإجراءات وتوحيد الجهات المسؤولة عن عمليات الكشف على السلع، مما يسهل عملية الإفراج.

كما تناول الحمصاني جهود وزير البترول والثروة المعدنية في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، حيث تم التخطيط لحفر 105 آبار جديدة، منها 95 بئرًا للزيت و10 آبار للغاز.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الزيادة في الإنتاج ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.

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