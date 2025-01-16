مدبولي: فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات لا حدود لها

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه زار مركز الإبداع الخاص بتكنولوجيا المعلومات في الجيزة، مشيرًا إلى أن المبنى كان مهجورًا قبل أن يتم تطويره وتحويله إلى مركز إبداعي يستفيد منه الآلاف من الشباب.

وأضاف "مدبولي""، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل الأمل الحقيقي، موضحًا: فرص العمل به غير محدودة سواء داخل مصر أو خارجها، داعيًا الشباب للالتحاق بهذا القطاع الواعد نظرًا لأن العائد المالي منه يفوق بكثير القطاعات التقليدية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي هو المستقبل الحقيقي، مؤكدًا حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم لتخفيف الأعباء النفسية والضغوط على الأسر المصرية.

وأوضح أن عملية تطوير التعليم لا تزال قيد التقييم والمناقشة في إطار الحوار المجتمعي لضمان تحقيق أفضل النتائج.

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