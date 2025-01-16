مدبولي: حفرنا 105 آبار غاز وزيت جديدة توفر 3 مليارات دولار سنويًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة "بي بي" العالمية أصدرت تقريرًا يوضح نجاح أعمال الحفر واستكمال بئري الغاز في منطقة حقل ريفين البحري، ومن المقرر دخولهما الإنتاج خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن شركة "إكسون موبيل" بدأت أعمال الحفر في المنطقة التي حصلت عليها بغرب المتوسط، وهي منطقة جديدة لم تشهد أعمال حفر آبار غاز من قبل، مشيرًا إلى أنها ستكون واعدة في إنتاج حقول الغاز.

وتابع رئيس الوزراء: الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسة التحفيز ساهمت في حفر 105 آبار جديدة، منها 95 بئرًا للزيت و10 آبار غاز، وأسفرت هذه الأعمال عن إضافة 63.7 ألف برميل زيت يوميًا و271 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للإنتاج المصري، ما يوفر على الدولة نحو 1.5 مليار دولار خلال 6 أشهر، أي ما يعادل 3 مليارات دولار سنويًا كانت ستنفق على استيراد الغاز.

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