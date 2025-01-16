مدبولي: لدينا إمكانيات كاملة لدعم صناعة السيارات

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتطوير صناعة السيارات، سواء من حيث العمالة المؤهلة أو البنية التحتية المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تُعد أساسية للتوسع في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن الحكومة عقدت لقاءات مع الشركات العاملة في هذا المجال، حيث تم التأكيد على أهمية التركيز على التصدير بجانب تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى أن إحدى الشركات طالبت بتصدير 30 ألف سيارة بالإضافة إلى إنتاجها للسوق المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن زيادة حجم الإنتاج تسهم في خفض التكلفة، وأن الدولة تعمل مع الشركات لدعم تحقيق هذه الأهداف، بما يعزز من تنافسية مصر كقاعدة إنتاج وتصدير رئيسية لصناعة السيارات في المنطقة.

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