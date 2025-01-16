بعد ضمه للأوقاف.. أبرز المعلومات عن أكبر مسجد في مصر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نقل تبعية مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى وزارة الأوقاف، ضمن تعزيز الدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، ويدعم جهود الدولة في نشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، توليها الإشراف الكامل علميا ودعويا على مسجد مصر الكبير، والمركز الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، إذ تعمل الوزارة على تقديم برامج دعوية وعلمية شاملة تتماشى مع رسالة المسجد ودوره الرائد.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس 2023، مركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموافق أول ليلة من شهر رمضان، وأدى فيه صلاة الفجر بصحبة كبار رجال الدولة.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، على النحو التالي:

يُعْد المسجد الأكبر في مصر وثالث مسجد في العالم من حيث الضخامة بعد الحرمين الشريفين، وهو على مساحة ٤٧٦ ألف م٢ ويسْع لـ١٣٧ ألف مُصلي والممر الرئيسي بمساحة ٢٠٥٠م٢.

ويتكون من:

• مئذنتان كل مئذنة على ارتفاع ١٤٨م، بالإضافة إلى القبة بارتفاع ٣٠م وبوزن ٥٠٠ طن وتعد من أكبر ١٠ قباب في العالم.

• يضم ٣ مداخل ولكل مدخل ٣ أبواب بارتفاع ٦ متر لكل باب، مصنوع يدويًا من الخشب بحشو نحاس.

• يتوسط داخل المسجد أرقى صور العمارة الإسلامية "النجفة الكبرى" وقطرها ٢٢ متر وبارتفاع ٢٢م.

• كل الحوائط من الرخام الطبيعي بزخارف إسلامية، وعلى قبب المسجد تم نقش أسماء الله الحسنى بأجود أنواع الزينة المُطعمة بالدهب، والأسقف الخشبية مصنوعة من خشب الأرو على ارتفاع ١٩م عليه زخارف من كل العصور الإسلامية التي يزينها النجف المصنوع من النحاس المطلي بالدهب.

• (١٢) شباك بارتفاع ١٢م.

• المسجد به ٣٨ سماعة D٣.

• يحيط المسجد ٣٠ ألف م٢ من الرخام الأبيض الذي يجمع كل طبقات الشعب في الصلاة والأعياد والمناسبات وتستقبل طلبة العلم والعُباد من كل أنحاء العالم.

• يحيط المسجد رواقين من الشرق والغرب يمتلئون بالمصاعد والسلالم الكهربائية لتيسير وصول المصلين إلى ساحة المسجد.

• "مبنى السبيل" ويحتوي على ٢٤ صنبور من الماء البارد لخدمة زوار المسجد.

• (٤) قاعات للمناسبات والأعياد بخدماتها تسْع لمئات الأفراد منها قاعة لكبار الزوار بحيث يكون هذا المركز الإسلامي ملتقى الأعياد والمناسبات.

• مركز تجاري ومحلات تجارية على مساحة ٨٨٧٢ م٢ لخدمة العُباد والزوار وطلبة العلم من كل مكان في العالم.

منبر الإمام:

يُعد من أكبر المنابر الخشبية في العالم مصنوع يدويًا من أفضل أنواع الخشب برائحة عطرية قوية طبيعية، ويتكون من ٤٠ درجة بارتفاع ١٥.٥م.

دار القرآن:

• على مساحة ٦٥٠٠ م٢ ويتكون من ٣٠ غرفة لـ٣٠ جزء من القرآن، كل غرفة منحوت عليها جزء كامل من القرآن بأيادي مصرية بخط وتشكيل واضح لقراءة وحفظ القرآن من على الجدران، ومزودة بأجهزة لسماع القرآن وذلك باختيار الزائر للقارئ.

• ويضم أيضًا "المصحف الشريف العثماني" وهو أثمن ما أهدي إلى دار القرآن ويزن ٨٠ كجم ويشتمل على ١٠٨٧ صفحة مكتوب بالخط الكوفي القديم غير منقوط وغير مُشكل وغير مُقسم إلى أحزاب وأرباع.

حصل المشروع على جائزة الاستحقاق فئة مشروعات الثقافة والعبادة في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الأمريكية لسنة ٢٠٢٢.



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