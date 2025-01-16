الكنيسة الكاثوليكية تكشف حقيقة إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا

كتب- عمرو صالح:

أكدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، متحدة مع كل الكنائس الكاثوليكية بالعالم أجمع، أنه لا صحة لما يُشاع أو يُفسر بطريقة خاطئة من إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا.

وقالت الكنسية، في بيان، قبل قليل، إنه رغم احترامها للأشخاص المَعنيين، كإنسان، إلا أنها لا تستطيع قبول أولئك الذين يمارسون المثلية الجنسية، أو لديهم ميول مثلية أو يدعمون ما يسمى بالثقافة المثلية، في المدرسة اللاهوتية أو الكهنوتية.

وأضافت: النص المترجم من اللغة الإيطالية لوثيقة الإرشادات فيما يخص المدارس اللاهوتية لعام 2025 بند 44: فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الميول المثلية الذين يتوجهون إلى المعاهد الدينية، أو الذين يكتشفون هذا الوضع أثناء تدريبهم، بما يتماشى مع قدراتهم.

وأشار البيان، إلى إن السلطة التعليمية، والكنيسة، مع احترامها العميق للأشخاص المعنيين، لا يمكنها السماح بدخول من يمارسون المثلية الجنسية، أو من لديهم ميول مثلية متجذرة بعمق، إلى المدرسة اللاهوتية والرتب المقدسة.

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